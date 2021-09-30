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ФАС может оштрафовать McDonald's в Татарстане за недостоверную рекламу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Управление ФАС по республике Татарстан уличило McDonald's в недостоверной рекламе при открытии нового ресторана сети в Казани.

Как сообщает УФАС, признаки нарушения закона были выявлены в рекламе, которая транслировалась в мобильном приложении и по месту нахождения ресторана.

В частности, покупателям предлагался бесплатный напиток объёмом 0,4 литра при заказе от 100 рублей, однако "при покупке выяснилось, что в подарок идёт Coca-Cola объёмом 0,25 литра вместо указанных в рекламе 0,4 литра", уточняет УФАС.

В ресторане в ответ на запрос УФАС сослались на техническую ошибку, отмечается в сообщении. Однако антимонопольная служба квалифицировала эту рекламу как недостоверную и инициировала административное расследование.

Ресторану грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей.

ФАС Татарстан McDonalds

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