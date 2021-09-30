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ВТБ не исключил дополнительного охлаждения потребкредитования в 2022 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России может принять дополнительные меры по охлаждению потребительского кредитования в РФ, если этот сегмент будет демонстрировать прирост свыше 12-13%, считает член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Если уже в 2022 году по итогам первых месяцев выдач с учетом сезонности мы аннуализированно по банковскому сектору по потребам можем выходить на величины, превышающие 12-13% прироста, я допускаю внутри 2022 года дополнительный инструментарий охлаждения", - сообщил журналистам Пьянов.

"Я допускаю, что в 2022 году может быть еще один раунд охлаждения - повышение надбавок, а после принятия закона - и применение количественных метрик в случае, если ЦБ будет наблюдать по-прежнему превышение, по моим оценкам, 12-13% прироста", - добавил он.

По его мнению, количественные ограничения по отдельным кредитам будут более эффективным инструментом охлаждения рынка.

Ускорение потребительского кредитования в 2021 году вкупе с ростом долговой нагрузки населения до исторического максимума и снижением стандартов кредитования заставило ЦБ ужесточать макропруденциальные требования. Регулятор с 1 июля повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам (вернув их на допандемический уровень), еще одно повышение произойдет 1 октября.

Регулятор не раз отмечал, что повышение макронадбавок по розничным кредитам может иметь ограниченный эффект в силу наличия запаса капитала у некоторых банков. По мнению ЦБ, более действенным механизмом были бы прямые количественные ограничения (законопроект о введении такого инструмента находится сейчас в Госдуме).

ВТБ

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