Союз российских пивоваров присоединится к эксперименту по маркировке пива

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Союз российских пивоваров принял решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ. Об этом говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).

В настоящее время союз проводит консультации с регулятором и ЦРПТ об условиях участия. Перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для эксперимента по нанесению маркировки будут определены компаниями самостоятельно.

Союз российских пивоваров объединяет около 200 предприятий пивоваренной отрасли – от минипивоварен до крупных промышленных производств.

В июле решение присоединиться к эксперименту приняли крупнейшие пивоваренные компании в РФ – AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken (входят в Ассоциацию производителей пива).

Эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года.

"На сегодняшний день эксперимент по маркировке пива охватывает более 80% рынка. В пилоте приняли участие 178 компаний, 79 из которых – крупнейшие производители", - заявил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров (его слова процитированы в сообщении). Участие в эксперименте позволит производителям протестировать все процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке, отметил он.

По его слова, кроме производителей, заявки на участие в эксперименте подали импортеры, логистические операторы, ритейлеры и предприятия HoReCa.

Некоторые участники эксперимента при поддержке ЦРПТ уже провели тестирование системы. Так, калининградский производитель "Блонден Бир" протестировал маркировку пива в кегах, костромская "Пирна" вместе с торговой сетью "Гулливер" протестировали полную цепочку прослеживаемости от производства до реализации через кассу конечному потребителю.