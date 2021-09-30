Минфин сократил плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале до 520 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в четвертом квартале 2021 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом 520 млрд рублей, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства.

План на первый и второй кварталы был по 1 трлн рублей, на третий – 700 млрд рублей.

Всего планируется провести 12 аукционов, по 4 в каждом месяце: 3, 6, 20 и 27 октября, 3, 10, 17 и 24 ноября, 1, 8, 15 и 22 декабря.

Будут предлагаться бумаги до 5 лет на 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет – на 250 млрд рублей и от 10 лет – на 220 млрд рублей.

На текущей неделе, завершающей третий квартал, Минфин не стал проводить размещений ОФЗ, объяснив это возросшей волатильностью на финансовых рынках и необходимостью содействовать стабилизации рыночной ситуации.

Этому шагу способствовало то, что план по объему размещения на третий квартал, составлявший 700 млрд рублей и выполненный уже к середине сентября, в итоге превышен – размещены бумаги на 756,946 млрд рублей. Объем размещения за три квартала 2021 года составляет 2 трлн 389,62 млрд рублей.

В конце месяца цены ОФЗ заметно снизились в результате ряда внешних и внутренних факторов.

Наблюдается общемировой рост базовых процентных ставок после достаточно "жестких" заявлений представителей ФРС США по итогам сентябрьского заседания, настроивших инвесторов на скорое начало сворачивания стимулирующих программ, что привело к росту доходности десятилетних US Treasuries выше 1,5% годовых.

В то же время опасения инвесторов усиливались негативными новостями из Китая, где один из крупных застройщиков China Evergrande Group объявил о долговых проблемах, которые потенциально могут распространиться на другие компании и сектора.

Кроме того, на прошлой неделе появилась угроза новых санкций со стороны США, которые могут затронуть вторичный рынок ОФЗ.

Основным внутренним негативным для рынка ОФЗ фактором остается рост индекса потребительских цен – согласно расчетам, выполненным на основании последних данных Росстата, годовая инфляция в РФ на 27 сентября ускорилась до 7,25-7,26%, что усиливает вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ в этом году выше 7% годовых.