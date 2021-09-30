VEON сменил одного представителя в совете директоров "Вымпелкома"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON, владеющий "Вымпелкомом", переизбрал совет директоров российской компании, сменив в нем одного своего представителя, следует из сообщения "Вымпелкома".

Новым членом совета директоров российского оператора стал директор по персоналу VEON Майкл Шульц. В то же время совет покинула Ана Берта Рейс Пенья, которая также представляла VEON.

В остальном состав совета директоров "Вымпелкома" остался прежним. В него переизбраны главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, CEO VEON Каан Терзиоглу, финансовый директор холдинга Серкан Окандан, сестра экс-главы "Вымпелкома" Александра Изосимова Наталья Изосимова, экс-CEO Qiwi Борис Ким и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий (после раздела IBS – совладелец группы ИТ-компаний "ГС-Инвест"). Кроме того, в совет снова вошли руководитель по управлению портфелем VEON Дмитрий Швец и руководитель по корпоративной стратегии, коммуникациям и связям с инвесторами холдинга Алекс Болис.

"Вымпелком" принадлежит телекоммуникационному холдингу VEON, 47,9% которого принадлежит LetterOne Михаила Фридмана. Фридман также является одним из акционеров Альфа-банка через ABH Holdings.