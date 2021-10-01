Московская биржа и "Интерфакс" автоматизировали классификацию бумаг для частных инвесторов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" и "Интерфакс" официально объявили о запуске с 1 октября решения по маркировке финансовых инструментов, которое позволяет брокерам автоматически разделять бумаги на предназначенные для квалифицированных инвесторов, неквалифицированных инвесторов без тестирования и после прохождения тестирования.

Маркировка призвана разграничить доступ различных групп инвесторов к ценным бумагам в зависимости от уровня риска в соответствии со вступающими в силу 1 октября изменениями 39-ФЗ.

Тестирование нового сервиса проводилось "в боевом режиме" на протяжении двух месяцев, оно было завершено на прошлой неделе.

Решение создано на базе платформы RU Data (Reference United Data) - совместного проекта Группы "Интерфакс" и Национального расчетного депозитария (НРД), и интегрировано в торговую систему "Московской биржи". Платформа объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, в том числе оперативную. В рамках RU Data поддерживается унифицированная и выверенная база данных по 80 тыс. финансовых инструментов.

Новый сервис позволяет проводить маркировку не только всех российских ценных бумаг, но и всех иностранных, представленных в RU Data.

В рамках сервиса создана система контроля и обновления данных. В частности, в течение 24 часов сервис будет учитывать все регулятивные изменения.

По словам директора департамента рынка акций "Московской биржи" Бориса Блохина, "маркировка сложных финансовых инструментов проводится напрямую в торговой системе "Московской биржи", что позволяет включить информацию о статусе ценных бумаг в бизнес-процессы участников рынка и исключить вероятность ошибки".

"В интерфейс системы добавлено поле, в котором указана категория инструмента: доступный всем инвесторам без ограничений; для квалифицированных инвесторов или для инвесторов при условии успешного прохождения тестирования с указанием номера теста. Таким образом, профучастники имеют возможность автоматизировать на своей стороне разграничение доступа инвесторов в зависимости от их статуса к покупке ценных бумаг. Данные по маркировке попадают в настройки брокерских систем и в случае попытки активизации заявки на совершение сделки с инструментами, доступ к которым требует тестирования, от клиентов, не прошедших соответствующий тест, такие заявки системой автоматически отклоняются брокером", - пояснил Блохин.

"Уникальность реализованного нами технологического решения прежде всего состоит в разработке четкого алгоритма, который максимально точно отражает текст федерального закона, и позволяет для определения статуса инструмента использовать расширенный сбор данных по нему, например, проводить сверку с проспектом эмиссии, если речь идет о порядке, либо формуле определения дохода", - сообщил Анатолий Чернов, директор по развитию платформы RU Data Группы "Интерфакс", подчеркнув, что "перед разработкой сервиса была проведена серьезная методологическая работа, перевод нормативных актов в машиночитаемый вид, согласование подходов с "Московской биржей", НФА, НАУФОР".

"В процессе практической работы по маркировке и сопутствующим сервисам, естественно, возникали вопросы, например, у российских эмитентов облигаций со структурным доходом. Поэтому частью работы по созданию маркировки сложных финансовых инструментов стало направление запросов регулятору с целью внесения ясности в отдельные трактовки и эта работа продолжается", - сказал Чернов.

По его мнению, залогом успешной реализации проекта по маркировке стало наличие качественной, проверенной базы данных с максимально подробными данными по финансовым инструментам RU Data, которую уже используют в своей работе практически все профучастники. Платформа стала бенчмарком на российском фондовом рынке, постоянно совершенствуется и ежедневно проходит проверку специалистами.

Чернов также сообщил, что "для эмитентов, которые готовят бумаги к выпуску, в рамках нового сервиса создан "калькулятор маркировки", который позволяет предварительно оценить, в какую категорию она попадет. Для повышения прозрачности сервиса в настоящее время "Интерфаксом" совместно с "Московской биржей" разрабатывается расширенная версия "калькулятора", которая позволит видеть историю изменения маркировок инструментов и обоснование их включения в ту или иную категорию.