ЦБ повысил оценку прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ в I полугодии в 2,6 раза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в первом полугодии 2021 года составили $10,6 млрд, что в 5,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($1,8 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал объем прямых инвестиций в первом полугодии текущего года в $4,1 млрд. Таким образом, оценка повышена в 2,6 раза.

Согласно новой оценке приток прямых инвестиций в первом квартале 2021 года составил $3,9 млрд (ранее он оценивался в $3,4 млрд), во втором квартале - $6,7 млрд ($0,7 млрд по предыдущей оценке).

ЦБ пересмотрел в сторону повышения и оценку прямых инвестиций из РФ в зарубежные компании в первом полугодии 2021 года - они выросли по сравнению с первой половиной 2020 года в 3,4 раза, до $17,5 млрд с $5,2 млрд (ранее они оценивались в $13,4 млрд).