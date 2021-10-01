Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Розничная торговля РФ в августе ускорила рост до 5,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в августе 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с показателем за август 2020 года, до 3 трлн 419,4 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (4,9%) и динамики за июль.

При этом Росстат уточнил данные об обороте розницы за апрель-июль по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников в которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, были учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные. Так, ранее ведомство сообщало о росте оборота розничной торговли в июле на 4,7%, за II квартал - на 23,5% (новые данные - соответственно 5,1% и 23,6%).

В августе оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос на 2,8%, до 1 трлн 551,9 млрд рублей (в июле - на 1,7%).

Оборот непродовольственной розницы в августе увеличился на 7,5%, до 1 трлн 867,5 млрд рублей (в июле - на 8,3%).

По итогам восьми месяцев 2021 года оборот розничной торговли в России вырос на 8,8%, до 24 трлн 809,4 млрд рублей. В частности, оборот продовольственной розницы увеличился на 2% (до 11 трлн 662,1 млрд рублей), непродовольственной - на 15,7%, до 13 трлн 147,3 млрд рублей.

Как сообщалось, по итогам 2020 года оборот розничной торговли в России сократился на 3,2% (до 33 трлн 873,7 млрд рублей).

Максимальное падение оборота розничной торговли пришлось на апрель 2020 года, когда действовал локдаун (спад на 22% к апрелю 2019 года), поэтому и максимальный отскок был в апреле 2021 года (на 35,2%, по уточненным данным Росстата). В мае 2020 года падение розницы было уже меньшим - 17,5% в годовом выражении (в мае 2021 рост составил 27,3%), в июне 2020 года - "всего" 6,1% (в июне 2021 года рост составил 11%). В июле 2020 года оборот розничной торговли снизился на 0,5%, а в августе - на 0,7%.

Росстат

Новости

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Росстат сообщил о снижении пенсий в реальном выражении седьмой месяц подряд

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Мировой дефицит газа опасен для Британии из-за недостатка хранилищ в стране

Минфин РФ увидел риски устойчивости бюджета к началу 2030-х из-за энергоперехода

Песков заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по газовым контрактам

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });