Розничная торговля РФ в августе ускорила рост до 5,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в августе 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с показателем за август 2020 года, до 3 трлн 419,4 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (4,9%) и динамики за июль.

При этом Росстат уточнил данные об обороте розницы за апрель-июль по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников в которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, были учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные. Так, ранее ведомство сообщало о росте оборота розничной торговли в июле на 4,7%, за II квартал - на 23,5% (новые данные - соответственно 5,1% и 23,6%).

В августе оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос на 2,8%, до 1 трлн 551,9 млрд рублей (в июле - на 1,7%).

Оборот непродовольственной розницы в августе увеличился на 7,5%, до 1 трлн 867,5 млрд рублей (в июле - на 8,3%).

По итогам восьми месяцев 2021 года оборот розничной торговли в России вырос на 8,8%, до 24 трлн 809,4 млрд рублей. В частности, оборот продовольственной розницы увеличился на 2% (до 11 трлн 662,1 млрд рублей), непродовольственной - на 15,7%, до 13 трлн 147,3 млрд рублей.

Как сообщалось, по итогам 2020 года оборот розничной торговли в России сократился на 3,2% (до 33 трлн 873,7 млрд рублей).

Максимальное падение оборота розничной торговли пришлось на апрель 2020 года, когда действовал локдаун (спад на 22% к апрелю 2019 года), поэтому и максимальный отскок был в апреле 2021 года (на 35,2%, по уточненным данным Росстата). В мае 2020 года падение розницы было уже меньшим - 17,5% в годовом выражении (в мае 2021 рост составил 27,3%), в июне 2020 года - "всего" 6,1% (в июне 2021 года рост составил 11%). В июле 2020 года оборот розничной торговли снизился на 0,5%, а в августе - на 0,7%.