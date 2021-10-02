Добыча нефти в РФ за 9 месяцев повысилась на 0,1%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России за три квартала 2021 года повысился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 387,33 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,4 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В сентябре 2021 года в России добыто 43,86 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 7,5% выше показателя сентября 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,72 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 132,52 млн тонн (в сентябре - 14,95 млн тонн), ЛУКОЙЛ - 55,67 млн тонн (6,35 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 40,76 млн тонн (4,64 млн тонн), "Газпром нефть" - 28,94 млн тонн (3,06 млн тонн), "Татнефть" - 20,59 млн тонн (2,36 млн тонн), "Башнефть" - 9,4 млн тонн (1,34 млн тонн), "Славнефть" - 6,8 млн тонн (967,47 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 6,08 млн тонн (635,35 тыс. тонн), "РуссНефть" - 4,92 млн тонн (574,29 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за девять месяцев текущего года добыли 63,33 млн тонн нефти и газового конденсата (в сентябре - 7,03 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 12,8 млн тонн нефтяного сырья (в сентябре - 1,35 млн тонн).