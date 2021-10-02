Добыча нефти с конденсатом выросла в сентябре к августу у большинства российских НК

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Суточная добыча нефти с газовым конденсатом выросла у большинства ведущих российских нефтегазовых компаний (НК) в сентябре текущего года по сравнению с августом.

Как следует из расчетов "Интерфакса" по данным оперативной сводки "ЦДУ ТЭК", увеличили среднесуточную добычу за месяц "ЛУКОЙЛ" - на 1,3%, "Сургутнефтегаз" - на 0,9%, "Татнефть" - на 0,5%, "Башнефть" - на 18,2%, "Славнефть" - на 9,9%, "Русснефть" - на 1,6%, "НОВАТЭК" - на 2,7%.

Снизили рассматриваемый показатель: "Роснефть" - на 0,3%, "Газпром нефть" - на 1,8%, "Независимая нефтегазовая компания (ННК) - на 0,5%.

Относительно сентября 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом поднялась в сентябре 2021 года почти у всех ведущих компаний. Самый значительный рост наблюдается у "Башнефти" (+83,4%) и "Славнефти" (+68,2%).

"Роснефть" нарастила добычу в сентябре-21 к сентябрю-20 на 1,7%, "ЛУКОЙЛ" - на 9,9%,"Сургутнефтегаз" - на 8,3%, "Татнефть" - на 12,2%, "Русснефть" - на 13,2%.

Сократили добычу за указанный период "Газпром нефть" (на 5,6%) и "НОВАТЭК" (на 9,6%).

"ЦДУ ТЭК" по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".