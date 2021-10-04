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Добыча нефти в РФ в сентябре 2021 года на 7,5% выше сентября 2020 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в сентябре 2021 года составила 43,86 млн тонн, что на 7,5% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

В целом за период с января по сентябрь текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 387,33 млн тонн, что на 0,1% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Поправка на високосный год учтена.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за девять месяцев 2021 года снизился на 6% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, составив 157,47 млн тонн.

Объем добычи газа в России в сентябре составил 61,05 млрд куб. м, увеличившись на 9,6% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года добыча газа выросла на 11,9% и составила 559,71 млрд куб. м.

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