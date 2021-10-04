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Поставки нефти на НПЗ России за 9 мес. повысились на 2,3%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Объем поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России за три квартала 2021 года повысился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 210,77 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В сентябре в РФ на отечественные НПЗ было поставлено 23,37 млн тонн сырья (на 6% больше относительно того же месяца прошлого года).

Объем поставок нефти на заводы НК "Роснефть" с начала года составил 52,11 млн тонн (в сентябре - 5,44 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 31,72 млн тонн (3,62 млн тонн), "Газпром нефть" - 24,28 млн тонн (2,95 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 13,8 млн тонн (1,55 млн тонн), "Славнефть" - 11,29 млн тонн (1,32 млн тонн), "Башнефть" - 12,27 млн тонн (1,08 млн тонн), "НОВАТЭК" - 5,14 млн тонн (585,78 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно поставки на заводы "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

ЦДУ ТЭК

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