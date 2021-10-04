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IT-технологии Райффайзенбанка будет развивать Ложечкин из Amazon Web Services

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Дирекцию информационных технологий Райффайзенбанка возглавил Александр Ложечкин, он также войдет в правление банка после одобрения его кандидатуры Банком России, сообщила кредитная организация.

В Райффайзене он займется развитием IT-команды, расширением технологической составляющей бизнеса и усилением преимуществ продуктов и сервисов банка.

Прежний руководитель дирекции Никита Швецов уйдет из группы Raiffeisen Bank International (RBI).

Ранее Ложечкин работал в Amazon Web Services, где руководил международными командами архитекторов решений в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. До этого он почти пятнадцать лет работал в корпорации Microsoft, где возглавлял команду технических экспертов и евангелистов сначала в России, а затем и в регионе Центральной и Восточной Европы.

Александр Ложечкин окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, он кандидат технических наук.

Райффайзенбанк, российская "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International, по итогам второго квартала 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Райффайзенбанк Александр Ложечкин Никита Швецов Amazon Web Services Microsoft

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