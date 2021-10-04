Акции "Газпрома" обновили максимум, превысив отметку 369,5 руб. за штуку

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома", имеющие наибольший вес в российских индексах (порядка 17%), днем в понедельник обновили исторический максимум, переписав экстремум 2008 года на фоне дальнейшего ралли сырьевых рынков (растут нефть и газ).

К 12:45 на Московской бирже акции "Газпрома" выросли до 369,62 рубля (+2,6%), объем торгов составил 10,339 млрд рублей. Капитализация "Газпрома" превысила 8,746 трлн рублей.

Предыдущий максимум цен акций "Газпрома" был зафиксирован в течение торгов 22 мая 2008 года - 369,5 рубля за штуку.

Индекс МосБиржи в понедельник вырос до 4113,11 пункта (+0,6%, максимум сессии и новый пик - 4119,28 пункта), индекс РТС - до 1776,98 пункта (+0,3%).