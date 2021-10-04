ФТС за 9 месяцев увеличила перечисления в бюджет в 1,5 раза

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-сентябрь 2021 года перечислила в федеральный бюджет 4 трлн 808 млрд рублей, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2020 года (3 трлн 217 млрд рублей), говорится в сообщении службы.

Перечисления за январь-сентябрь 2021 года оказались на 33% выше прогнозного задания, отмечают в ФТС.

По сравнению с январем-сентябрем "докопандемийного" 2019 года (4 трлн 177 млрд рублей) перечисления также существенно выросли - на 15,1%.

Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили за январь-сентябрь 2021 года 3 трлн 131 млрд рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34%.

Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС, составила за 9 месяцев 1 трлн 533 млрд рублей или 32% от общей суммы перечислений ведомства.

Перечисления ФТС в бюджет за январь-сентябрь 2021 года превысили показатель за весь 2020 год. Как сообщалось, сумма администрируемых таможенными органами РФ доходов федерального бюджета за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей.

Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 729 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% ниже показателя 2018 года (6 трлн 063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 576 млрд рублей).