Фондовый рынок США снизился в понедельник

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, в том числе подешевели акции крупных технологических компаний.

Давление на рынок оказали опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики, пишет MarketWatch.

В центре внимания также остаются финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande. Трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике.

По мнению старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисты, которого цитирует MarketWatch, тревоги по поводу кризисной ситуации Evergrande и ее потенциального влияния на другие рынки, а также проблемы с логистикой в мире и рост цен на энергоносители ограничивают аппетит инвесторов к риску и могут оказать поддержку доллару США.

Между тем позитивным фактором стала новость, что фармацевтическая компания Merck & Co. разработала препарат от коронавируса COVID-19, способный облегчать течение болезни. Потенциально это может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания.

По словам представителей Merck и партнера компании Ridgeback Biotherapeutics, испытания показали, что пациентов, которые получали лекарство, реже госпитализировали, чем тех, кто принимал плацебо. Также среди тех, кто применял препарат, было зафиксировано меньшее число смертей по сравнению с группой, получавшей плацебо.

Цена бумаг Apple Inc. уменьшилась на 1,5%, Nvidia Corp. - на 4,9%, Amazon.com Inc. - на 2,9%, Microsoft Corp. - на 2,1%.

Акции American Airlines Group подешевели на 1,2%. Одна из крупнейших американских авиакомпаний приняла решение обязать своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на письмо СЕО компании Дуга Паркера сотрудникам.

Бумаги Facebook Inc. снизились на 4,9%. Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген в своем интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS призналась в передаче тысяч страниц внутренней документации компании журналисту из The Wall Street Journal. По ее мнению, эти документы доказывают, что компания обманывает общество в том, что она достигает значительных успехов в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией.

Цена акций Tesla Inc. увеличилась на 0,81%. Поставки компании в третьем квартале составили 241,3 тыс. электромобилей, производство - 238 тыс., говорится в сообщении производителя. Аналитики в среднем оценивали поставки на уровне 227 тыс. машин, по данным FactSet.

Акции Honeywell International подешевели на 0,7%, хотя американская корпорация повысила размер годовых дивидендов на 5,4% - до $3,92 с $3,72 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 323,54 пункта (0,94%) и составил 34002,92 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 56,58 пункта (1,3%)- до 4300,46 пункта.

Nasdaq Composite потерял 311,21 пункта (2,14%) и составил 14255,48 пункта.