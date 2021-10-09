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В Омской области 25 крупных инвестпроектов вошли в реестр Минэкономики

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Двадцать пять инвестпроектов общей стоимостью около 30 млрд рублей вошли в реестр, составленный Минэкономики Омской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Региональное Минэкономики в конце сентября обновило реестр масштабных инвестиционных проектов. На сегодня он насчитывает 25 инвестпроектов с объемом инвестиций 29,5 млрд рублей в сферах промышленности, АПК и логистики, гостиничного сервиса и социальной инфраструктуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В свою очередь, пресс-служба правительства региона отмечает, что за последние четыре года объем инвестиций в экономику Омской области вырос в два раза. Если в 2017 году он составлял 98 млрд руб., то в 2020 году - 210 млрд рублей. По темпам роста инвестиций в экономику региона в рамках четырехлетнего цикла Омская область находится на шестом месте в России.

По результатам 2020 года регион занял 1 место в Сибири и входит в десятку регионов России по динамике инвестиций. В частности, с 2019 года в Омской области реализуется первый специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, правительством Омской области и ООО "Газпромнефть - Каталитические системы" по созданию производства катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, запуск которого позволит полностью обеспечить потребности российских предприятий в данной продукции.

Планируемый объем инвестиций по проекту - более 35 млрд рублей. В прошлом году на федеральном уровне принято решение о создании в Омской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Авангард". Также в регионе реализуется проект по строительству многофункционального спорткомплекса "Арена" с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), объем инвестиций по которому составит порядка 12 млрд рублей.

Омская область Минэкономики Омской области

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