Рубль в понедельник утром слегка подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,76-71,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,7975 руб./$1 (-7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 83,0775 руб./EUR1 (-6,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,19 коп. к уровню закрытия 8 октября, до 76,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,07 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,73 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 11 октября вслед за ценами на нефть эталонных марок. При этом сдерживающим фактором большего укрепления нацвалюты является неоднозначная ситуация на мировых рынках капитала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,62 за баррель, что на 1,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $80,89 за баррель, что на 1,94% выше уровня на закрытие рынка 8 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,45%, китайский CSI300 - на 0,47%. В то же время фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,25%.

Американский рынок акций снизился по итогам торгов в пятницу на слабых данных по рынку труда страны. Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 194 тыс., минимальными темпами с начала года, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица упала до минимального уровня с марта 2020 года - 4,8% по сравнению с 5,2% в августе. Эксперты в среднем ожидали роста числа рабочих мест в прошлом месяце на 500 тыс. и снижения безработицы до 5,1%.

Федеральная резервная система ранее заявляла о том, что восстановление рынка труда является ключевой переменной, которая будет определять дальнейшую денежно-кредитную политику. Поэтому инвесторы внимательно следят за данными о росте количества рабочих мест в стране.

Прекращение выплат федеральных пособий по безработице, которые производились для поддержки населения в период пандемии COVID-19, и возобновление работы школ вернули некоторых работников на рынок труда, но распространение штамма "дельта" и постоянная нехватка кадров сдерживают улучшение ситуации на рынке труда, отмечают эксперты.

Медленные темпы прироста числа рабочих мест говорят о том, что восстановление экономики идет неровно. Это, в свою очередь, усиливает ожидания, что Федрезерв может оставить стимулирующие меры на более длительный период, чем предполагалось. Однако ряд аналитиков не считают, что свежие данные с рынка труда существенно изменили ситуацию.