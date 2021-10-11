Мосбиржа с 12 октября на час увеличивает время торгов на рынке СПФИ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 12 октября на час увеличивает время торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), следует из сообщения биржи.

Теперь они будут проводиться с 10:00 до 18:00. В настоящее время торги на рынке СПФИ проходят с 10:00 до 17:00.

Московская биржа рассматривает возможность дальнейшего продления времени торгов на рынке СПФИ в 2022 году.

Время проведения торговой сессии на рынке СПФИ продлевается по просьбам участников рынка, активность которых в этом году заметно выросла, отмечает биржа. По итогам 9 месяцев 2021 года объем торгов составил более 2 трлн рублей по сравнению с 620 млрд рублей за весь 2020 год.

На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды и опционы со сроком исполнения от трех дней до десяти лет в зависимости от типа инструмента. Все сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом, в качестве которого выступает "Национальный клиринговый центр" (НКЦ).