Акции "Распадской" обновили максимум на Московской бирже

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Распадская" днем в понедельник ускорили рост и обновили максимум после выхода сильного отчета за девять месяцев по РСБУ.

На Московской бирже акции компании к 15:34 взлетели до 443,84 рубля (+12,6%), максимум сделок составил 454,16 рубля (+15,3%); объем торгов превысил 1,268 млрд рублей.

"Распадская" в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ до 43 млрд рублей, в то время как в январе-сентябре 2020 года показатель составлял 779 млн рублей, говорится в отчетности компании. Таким образом, в январе-сентябре этого года чистая прибыль выросла в 55 раз. В "Распадской" отказались прокомментировать причины ее роста.

При этом выручка компании увеличилась на 11% - до 8,5 млрд рублей.

Согласно отчетности, рост чистой прибыли произошел главным образом за счет доходов от участия в других организациях. Так, за 9 месяцев 2021 года показатель составил 41,3 млрд рублей, в то время как в 2020 году компания не получила доходов по этой статье.

Как сообщалось, в I квартале "Распадская" также резко увеличила чистую прибыль по РСБУ, получив 19,8 млрд рублей против 726,6 млн рублей годом ранее, в том числе за счет дивидендного дохода от дочерних ООО "Распадская угольная компания", АО "Разрез Распадский", АО "Обогатительная фабрика "Распадская". Доходы от участия в других организациях тогда составили 19,5 млрд рублей.

Сообщалось также, что в мае акционеры "Распадской" одобрили финальные дивиденды в размере 5,7 рубля на акцию. Общий размер выплат составил около 3,8 млрд рублей. В конце сентября акционеры "Распадской" одобрили выплату дивидендов по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию.