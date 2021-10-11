Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Акции "Распадской" обновили максимум на Московской бирже

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Распадская" днем в понедельник ускорили рост и обновили максимум после выхода сильного отчета за девять месяцев по РСБУ.

На Московской бирже акции компании к 15:34 взлетели до 443,84 рубля (+12,6%), максимум сделок составил 454,16 рубля (+15,3%); объем торгов превысил 1,268 млрд рублей.

"Распадская" в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ до 43 млрд рублей, в то время как в январе-сентябре 2020 года показатель составлял 779 млн рублей, говорится в отчетности компании. Таким образом, в январе-сентябре этого года чистая прибыль выросла в 55 раз. В "Распадской" отказались прокомментировать причины ее роста.

При этом выручка компании увеличилась на 11% - до 8,5 млрд рублей.

Согласно отчетности, рост чистой прибыли произошел главным образом за счет доходов от участия в других организациях. Так, за 9 месяцев 2021 года показатель составил 41,3 млрд рублей, в то время как в 2020 году компания не получила доходов по этой статье.

Как сообщалось, в I квартале "Распадская" также резко увеличила чистую прибыль по РСБУ, получив 19,8 млрд рублей против 726,6 млн рублей годом ранее, в том числе за счет дивидендного дохода от дочерних ООО "Распадская угольная компания", АО "Разрез Распадский", АО "Обогатительная фабрика "Распадская". Доходы от участия в других организациях тогда составили 19,5 млрд рублей.

Сообщалось также, что в мае акционеры "Распадской" одобрили финальные дивиденды в размере 5,7 рубля на акцию. Общий размер выплат составил около 3,8 млрд рублей. В конце сентября акционеры "Распадской" одобрили выплату дивидендов по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию.

Распадская

Новости

США и Япония выступили за уход Георгиевой с поста главы МВФ

США и Япония выступили за уход Георгиевой с поста главы МВФ

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Ренессанс страхование" объявило параметры предстоящего IPO

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Чижов посоветовал ЕС увидеть в РФ партнера ради разрешения газового кризиса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });