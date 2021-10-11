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Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в январе-сентябре выросли в 3,9 раза

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в январе-сентябре 2021 года составили $15,3 млрд, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($3,9 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

В третьем квартале 2021 года приток прямых инвестиций снизился до $4,8 млрд после $6,7 млрд во втором квартале, в первом квартале он составил $3,4 млрд.

Портфельные инвестиции в активы небанковского сектора РФ нерезидентов в январе-сентябре 2021 года снизились на $7,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда отток составил $13,1 млрд. В третьем квартале они уменьшились на $3,2 млрд после снижения во втором квартале на $0,9 млрд и на $3,7 млрд в первом.

В то же время прямые инвестиции небанковского сектора РФ в зарубежные компании в январе-сентябре 2021 года увеличились на $26,6 млрд против роста в январе-сентябре 2020 года на $2,3 млрд (рост в 11,6 раза), а портфельные инвестиции за рубеж увеличились на $9,5 млрд против увеличения на $9,3 млрд годом ранее.

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