Путин предложил продлить до 2030 года федеральную научно-техническую программу АПК

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил продлить до 2030 года федеральную научно-техническую программу АПК.

Сейчас программа рассчитана на период до 2025 года.

"Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе", - заявил президент на совещании по научно-техническому обеспечению развития АПК страны.

Путин напомнил, что программа была запущена пять лет назад. "Нацелили ее на внедрение в АПК новейших отечественных агротехнологий. Но передовые научные знания и разработки сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе, - сказал президент. - Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общие национальные цели развития, которые мы должны достичь в текущем десятилетии".

По его словам, при создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. "Мы постоянно сейчас об этом говорим - и правильно делаем. И, безусловно, нужно фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки", - сказал Путин.

Завершая совещание, президент подчеркнул, что необходимо принять меры, направленные на дополнительное стимулирование использования отечественных разработок внутри страны. "Совершенно очевидно, надо обеспечивать хорошее информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативно-правовые акты некоторые изменения для того, чтобы продление программы до 2030 года было эффективным и сосредоточено на основных направлениях развития, выделить необходимые финансовые ресурсы. Они предусмотрены в программе, нужно только, чтобы на фоне бюджетных процессов это никогда не забывалось", - подчеркнул Путин.