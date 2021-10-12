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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рост ВВП Казахстана в январе-сентябре 2021г составил 3,4%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Экономика Казахстана по итогам 9 месяцев 2021 года показала рост на 3,4%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

"В январе-сентябре текущего года рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%", - сказал Иргалиев на заседании правительства во вторник.

По данным министра, среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водоснабжение, электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Также наблюдается рост в сельском хозяйстве.

Правительство планирует по итогам 2021 года обеспечить рост экономики страны на уровне 3,7-4%.

В 2020 года ВВП Казахстана упал на 2,6%.

Казахстан

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