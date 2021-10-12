Рубль утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,78 - 71,92 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,8 руб./$1 (-6,5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,005 руб./EUR1 (-2,25 копейки к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,58 копейки к уровню закрытия 11 октября, до 76,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,27 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,77 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 12 октября обусловлены ожиданием новых стимулов к движению. В частности, цены на нефтяных площадках к открытию "Московской биржи" не демонстрировали ярко выраженной динамики. Кроме того, инвесторы избрали выжидательную позицию по отношению к рисковым активам в связи с неоднозначной ситуацией на мировых рынках капитала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,58 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $80,37 за баррель, что на 0,19% ниже уровня на закрытие рынка 11 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,98%, китайский CSI300 - 0,66%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,48%.

Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе. Накануне в США отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились.

центре внимания трейдеров остаются глобальные процентные ставки, а также цены на сырье. По мнению аналитиков, рынок находится в поисках определенности для дальнейшего движения.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал. Эксперты в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Начинающийся сезон отчетности за третий квартал, как ожидается, позволит инвесторам оценить влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители.