Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips в рамках коррекции на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений усиления инфляции, фактором поддержки остаются высокие цены на нефть (Brent торгуется вблизи $84 за баррель) и металлы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,7-1%, при этом первый откатился в район 4250 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4251,09 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1863,75 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 71,86 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,7%), "Роснефти" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), ВТБ (-1%), "Норникеля" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Татнефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Северстали" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), акции "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,8%), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром во вторник выглядит отчетливо негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500, нефть приостановила подъем.

По данным Bloomberg, впервые за шесть лет Пекин начинает проверку крупнейших государственных регуляторов, госбанков, страховых компаний и управляющих портфелями плохих долгов, цель которой заключается в искоренении коррупции. Торги на рынке гособлигаций США возобновились после праздничного перерыва, и доходность 10-летних UST находится на уровне 1,6% годовых - вблизи максимума с начала лета.

Китайский застройщик China Evergrande может пропустить третий платеж по облигациям за три недели, и проблемы китайских девелоперов могут вновь выйти на первый план, так как в ближайшее время им предстоит много выплат по займам. Кроме того, по данным Bloomberg, впервые за шесть лет Пекин начинает проверку крупнейших государственных регуляторов, госбанков, страховых компаний и управляющих портфелями плохих долгов, цель которой заключается в искоренении коррупции.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи постарается удержаться в рамках 4250-4300 пунктов при поддержке крепкой нефти.

Утром настроения на глобальных фондовых рынках ухудшились, Азия снижается на фоне всплеска опасений по стройсектору КНР после очередной невыплаты со стороны China Evergande Group. Цены на сырье показывают лишь символический инерционный рост. Давление на рынки оказывают негатив по КНР, предстоящий блок статистики, способный усилить экономические опасения (выйдут данные по торговому балансу КНР и потребительской инфляции в США за сентябрь), а также "минутки" ФРС, которые могут подтвердить решимость регулятора сворачивать стимулы.

Сохранение крепости цен на энергоносители и рубля способны нивелировать некоторое ухудшение настроений на мировых рынках. Риски отката рынка акций РФ, выглядящего уже перегретым, повышаются и могут реализоваться в случае спада импульса к росту на нефтяном рынке, весьма вероятного в условиях неблагоприятного внешнего фона, считает Локтюхов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,6-0,7%. В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Начинающийся сезон отчетности за третий квартал, как ожидается, позволит инвесторам оценить влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители, пишет MarketWatch.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Во вторник в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,7%) на опасениях усиления инфляции и регулятивного давления в Китае.

Эксперты опасаются, что рост цен на энергоносители будет способствовать усилению инфляции, и, соответственно, более скорому, чем ожидается, ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный почти за 13 лет рост цен производителей в Японии. Темпы повышения цен в сентябре ускорились до 6,3% с августовских 5,8%, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали подъем на 5,9%.

Южнокорейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0,75% по итогам заседания 12 октября.

Негативом для азиатских фондовых рынков также стали сигналы о новом витке регулятивного давления в Китае. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин направил инспекции в государственные банки и другие финансовые институты для проверки их связей с частными компаниями - особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке во вторник цены стабилизировались вблизи многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,57 за баррель (-0,1% и +1,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $80,3 за баррель (-0,3% и +1,5% в понедельник).

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".