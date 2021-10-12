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В Минфине сочли, что опасаться повторения предыдущих кризисов сейчас не стоит

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Опасаться повторения предыдущих кризисов не стоит, но коррекция на рынках акций будет вслед за ужесточением монетарных политик в развитых странах, считает заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

"Действительно, удивительно мягкая, беспрецедентно в историческом масштабе мягкая, денежная кредитная политика почти всех эмитентов резервных валют с учетом вялого потребительского спроса привела не к потребительской инфляции, а к инфляции на рынках активов. Мы видим, что индексы, в первую очередь американские, так как это ведущий рынок в мире, они находятся на исторических максимумах, и большой вопрос, обусловлено ли это реальным экономическим развитием? Ответ не очевидный", - сказал Моисеев в ходе открытой лекции "Цифровизация финансовых рынков" на факультете международного бизнеса и делового администрирования МГИМО.

"Регуляторы большинства стран научились справляться с кризисами на финансовых рынках. (...) Пузырь, не пузырь - мы не знаем. Это может быть фундаментальная переоценка тех или иных активов. Только время покажет", - добавил замминистра.

Он отметил, что беспрецедентный рост стоимости активов создает определенные угрозы и требует очень тщательного подхода со стороны регуляторов. По его словам, политика Банка России тоже после перехода к инфляционному таргетированию стала отвечать монетарным стандартам.

"Поэтому я бы такого кризиса, как мы проходили в 2008 году, в 2002 году, до этого в 1997-1998 годах в мире, не опасался. Я думаю, что регуляторы очень многому научились, как с этим справиться. Может быть коррекция на рынках акций? Я думаю, да, конечно, будет, когда мировые центральные банки неизбежно перейдут к ужесточению своих политик", - заключил Моисеев, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

Алексей Моисеев Минфин РФ

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