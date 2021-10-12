Денис Новак назначен уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России решил назначить Дениса Новака на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, сообщил регулятор. К сфере его ответственности будут относиться досудебные споры в областях страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций.

Сейчас служба насчитывает четырех финансовых уполномоченных, включая главного финансового уполномоченного Юрия Воронина. Новак станет пятым.

Главный финансовый уполномоченный Воронин представил на рассмотрение совета директоров Банка России кандидатуру Новака, совет директоров Банка России на заседании 8 октября поддержал кандидатуру,. Финансовый уполномоченный приступит к своим обязанностям 25 октября, сообщили в службе "Интерфаксу".

До назначения финансовым уполномоченным Новак с 2014 года работал в министерстве юстиции РФ, где занимал должности заместителя министра и советника министра. Он участвовал в совершенствовании законодательства о финансовой деятельности и ценных бумагах, страхового и банковского законодательства, в развитии институтов альтернативного урегулирования споров, бесплатной правовой помощи и правового просвещения населения.

Трудовую деятельность Новак начал в 2000 году в учреждении юстиции Кемеровской области, впоследствии занимался юридической практикой в коммерческих организациях, имел статус адвоката в Адвокатской палате Москвы. С 2008 года по 2014 год он проходил государственную гражданскую службу в Высшем арбитражном суде РФ.