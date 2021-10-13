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Путин заявил, что компании РФ ни разу не отказывались увеличить поставки газа в Европу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не было ни одного случая, когда российские компании отказывались бы выполнить запросы из Европы на увеличение поставок газа.

"Увеличиваем (поставки - ИФ). А если нас просят увеличить еще - мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Ни одного", - сказал Путин в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

При этом он подчеркнул, что заявления об использовании Россией энергетики в качестве оружия - политизированная болтовня, которая не имеет ничего общего с реальностью. "Вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований - что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия", - сказал Путин.

Владимир Путин

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