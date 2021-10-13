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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин предупредил о последствиях решения суда по "делу Shell"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Решение суда о предписании Shell по снижению выбросов СО2 приведет к всплескам на энергорынках, прокомментировал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин назвал это решение прецедентным.

"Если неподготовленные люди будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны. Если так будет продолжаться, в Голландии будут кататься на коньках, а не на машинах, и не только, чтобы передвигаться, но и согреться", - предупредил он.

Как сообщалось, Окружной суд Гааги в мае постановил, что Shell несет частичную ответственность за изменение климата и должна к 2030 году уменьшить объем выбросов углекислого газа на 45% относительно уровней 2019 года. Данный целевой показатель, который был обозначен экологическими организациями, возбудившими дело, соответствует рекомендациям ООН для сдерживания повышения средней температуры на Земле в пределах 1,5 градусов Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи.

Shell обновила свои стратегические цели по достижению климатической нейтральности до 2050 года в феврале, подтвердив, что общий объем выбросов СО2 компанией достиг пика в 2018 году (1,7 гигатонны в год), а добыча нефти - в 2019 году. К 2023 году Shell намерена снизить по отношению к уровню 2016 года выбросы на 6-8%, к 2030 году - на 20%, к 2035 году - на 45% и к 2050 году - на 100%.

Shell Владимир Путин Нидерланды

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