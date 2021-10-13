НПФ "Достойное будущее" в сентябре вышел из капитала ОВК

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - НПФ "Достойное будущее" (бывший НПФ "Сафмар", входит в группу "Регион" Сергея Сударикова") продал в сентябре оставшиеся 1,3% акции ПАО "Объединенная вагонная компания", следует из материалов НПФ.

Фонд планомерно сокращал долю в компании. Так, на конец августа НПФ владел долей компании в 1,3%, купленной на пенсионные накопления. На балансе НПФ оставалось почти 1,5 млн акций стоимостью 123,2 млн рублей против 4,8 млн акций на конец июля на 294,4 млн рублей. На конец июня доля фонда в компании составляла около 5,4%, на конец первого квартала 2021 года фонду принадлежало 9,4%, а на конец 2020 года – более 10%.

В сентябре цена одной акции на закрытие торгов на "Московской бирже" колебалась от 85,9 рублей до 126,4 рублей.

В марте 2021 года инвестиционный холдинг SFI (прежнее название – "Сафмар финансовые инвестиции") продал ГК "Регион" Сергея Сударикова свой НПФ "Сафмар" (сейчас он называется "Достойное будущее"). Уже к концу этого года фонд будет присоединен к НПФ "Эволюция" вместе с НПФ "Будущее", НПФ "УГМК-Перспектива" и НПФ "Большой".

После сделки фонд планировал в течение года выйти из активов, связанных с прошлыми собственниками, и тех инструментов, которые не соответствуют стратегии его развития. "Как правило, когда мы заходим в фонд, в течение года предпринимаем меры по выходу из таких активов, и к моменту присоединения этого фонда там уже будет все нормально", - говорила ранее журналистам куратор пенсионного блока ГК "Регион" Галина Морозова.

"Объединенная вагонная компания" – крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Помимо вагоностроительных и вагоноремонтных производств в Тихвине управляет инжиниринговым центром, танк-контейнерным оператором Unicon 1520. Занимается выпуском компонентов для подвижного состава и его лизингом (под брендом Rail1520). Имеет широкую сервисную сеть в РФ и СНГ.

Структуры "Траста" и "Открытия" владеют 27,76% и 24,27% акций ОВК, соответственно. Акции обращаются на Московской бирже. Free float – 18,2%.