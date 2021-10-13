ЕС разместил дебютный выпуск "зеленых" бондов на 12 млрд евро

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз разместил дебютный выпуск "зеленых" облигаций на сумму 12 млрд евро, причем спрос на эти бумаги был рекордным.

Объем заявок на покупку бондов с погашением в 2037 году составил 135 млрд евро, превысив предложение в 11 раз, сообщила Еврокомиссия.

Как объем размещения, так и спрос были выше, чем в случае дебютных британских бумаг, проданных в прошлом месяце.

Это лишь первый выпуск ЕС в рамках программы размещения "зеленых" облигаций общим объемом 250 млрд евро, рассчитанной на несколько лет.

Поступления от размещения этих бумаг будут направляться странам ЕС на финансирование проектов в сфере энергоэффективности, "чистой" энергетики и адаптации к климатическим изменениям, отмечают в ЕК.