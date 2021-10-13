США сохранили прогноз спроса на жидкие углеводороды в мире на уровне 97,5 млн б/с

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на жидкие углеводороды на 2021 год на уровне 97,5 млн б/с. Это следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Так, ожидается что спрос на жидкие углеводороды вырастет в этом году на 5,05 млн б/с по сравнению с прошлым годом.

"По нашим оценкам, мировые запасы сократились на 1,9 млн б/с в третьем квартале 2021 года, что стало пятым кварталом подряд, когда были зафиксированы сокращения", - отмечает EIA.

По оценкам управления, запасы нефти в США на конец сентября составили 420,9 млн баррелей, что является самым низким уровнем с сентября 2018 года.

"Кроме того, согласно еженедельным данным, запасы нефти на 17 сентября были на 37 млн баррелей (8,2%) ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года, что на самый большой процент ниже среднего показателя за пять лет с 4 июля 2008 года", - отмечает EIA.

В текущем прогнозе EIA прогнозирует, что мировые запасы нефти в четвертом квартале и первом квартале 2022 года будут сокращаться более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, что в значительной степени отражает снижение мировых поставок нефти в течение этого периода по целому ряду производителей.

"Мы также повысили наши ожидания в отношении мирового спроса на нефть зимой 2021-22 гг. и наш прогноз цен на нефть марки Brent. Теперь мы ожидаем, что падение мировых запасов нефти сохранит цены на нефть марки Brent на уровне $80 за баррель этой зимой, составив в среднем $81 за баррель в четвертом квартале и $78 за баррель в первом квартале 2022 года, что на $10 за баррель выше, чем прогнозировалось в прошлом месяце", - подчеркивает EIA.

Прогноз на 2022 год также остался практически неизменным: спрос может вырасти еще на 3,48 млн б/с, до 100,95 млн б/с.