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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль в четверг утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,89-71,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,8975 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,38 руб./EUR1 (-9,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,26 коп. к уровню закрытия 13 октября, до 77,06 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,98 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,72 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительный рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 14 октября обусловлен ростом цен на нефть. В то же время, большему укреплению нацвалюты препятствует неоднозначная ситуация на мировых рынках.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,69 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $80,93 за баррель, что на 0,61% выше уровня на закрытие рынка 13 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,32%, китайский CSI300 теряет 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,32%.

По итогам среды американские фондовые индексы не показали единой динамики: Dow Jones завершил торги на уровне предыдущей сессии, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов.

Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд.

Потребительские цены в США в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, следует из данных министерства труда США, опубликованных 13 октября. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%.

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