Минфин предложил отменить требования к капиталу банков-гарантов при госзакупках

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минфин предложил отменить требование к размеру капитала банков, предоставляющих банковские гарантии участникам госзакупок. Проект такого постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Тем самым ведомство предлагает привести в соответствие с новыми нормами закона "О контрактной системе", которые вступят в силу с 2022 года, действующее постановление, устанавливающее требования к банкам, которые предоставляют банковские гарантии в рамках госзакупок. Размер капитала таких банков должен составлять не менее 300 млн рублей, требует действующее положение.

Если же будет принято предложение Минфина и постановление изменят, то к банкам будет предъявляться только одно требование - наличие кредитного рейтинга. Он должен будет быть не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

В настоящее время в перечень банков, имеющих право предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок, входит около 200 кредитных организаций.

По данным Минфина, в прошлом году банки выдали участникам закупок 814 тыс. банковских гарантий (на 6% меньше показателя 2019 года) на общую сумму более 1,5 трлн рублей (на 15% больше показателя 2019 года). Из них около 575 тысяч гарантий на 1,3 трлн рублей были выданы в качестве обеспечения исполнения контракта. Еще 146 тысяч гарантий (на 183 млрд рублей) были предоставлены в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а 93 тысяч гарантий (на 36 млрд рублей) - в качестве обеспечения гарантийных обязательств.