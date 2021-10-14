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МосБиржа начала расчет индексов исламских инвестиций

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа совместно со Сбербанком начала расчет новых индексов: "Индекса исламских инвестиций" и "Индекса исламских инвестиций полной доходности", говорится в сообщении банка.

В состав индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики. Отбор эмитентов проводит Наблюдательный совет шариата, созданный компанией Sberinvest Middle East Limited со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. Sberinvest Middle East Limited также обеспечивает процедуру проверки ценных бумаг на соответствие законам шариата. В дальнейшем Sberinvest Middle East Limited будет предлагать своим ближневосточным клиентам инвестиционные продукты, привязанные к данным индексам.

В базу расчета индекса исламских инвестиций входят ценные бумаги, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам шариата, а также соответствуют установленным методикой расчета критериям: коэффициент ликвидности должен быть не менее 15%, доля акций, находящихся в свободном обращении, - не менее 5%. Максимальный вес акции одного эмитента в индексе не превышает 12%. В состав индекса вошли акции 15 российских компаний.

В "Индекс исламских инвестиций" не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг. Помимо запрещенных видов деятельности, в индексе присутствует ограничение на включение компаний по уровню долга и финансовому положению.

"Индекс полной доходности" также учитывает требования шариата в части обращения с дивидендами. Так, любая часть дохода, полученного от деятельности, не соответствующей принципам шариата, может быть выплачена благотворительной организации и таким образом "очищена". Для "очистки" дивидендов с помощью специального коэффициента рассчитывается сумма, вычитаемая из дохода. Таким образом, инвестор получает дивиденды за вычетом этой суммы.

Расчет значений ценового индекса происходит с периодичностью один раз в пять минут в течение основной торговой сессии. Расчет значений "Индекса полной доходности" осуществляется с периодичностью один раз в день по итогам основной торговой сессии.

МосБиржа Сбербанк

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