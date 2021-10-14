Рубль смог обновить максимум года в паре с долларом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, при этом в паре с долларом нацвалюта обновила годовой максимум.

Курс доллара США составил 71,4575 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 51,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс опускался до 71,3275 руб./$1, минимума с 23 июля 2020 года). Евро стоил 82,835 руб./EUR1, подешевев на 64 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась в четверг на 57 копеек – до 76,58 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на торгах в четверг связано как с положительной динамикой цен на нефть, так и с активизировавшимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы. В свою очередь улучшению конъюнктуры мировых рынков капитала способствовало снижение базовых процентных ставок (доходность 10-летних US Treasuries опустилась в среду до 1,541% с 1,575% годовых), произошедшее после публикации накануне в США целого ряда макроэкономических данных, в том числе по инфляции за сентябрь и протокола сентябрьского заседания Федрезерва.

Рост цен на нефть замедлился после публикации данных еженедельного доклада министерства энергетики страны о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Согласно этим данным, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 6,09 млн баррелей - до 426,98 млн баррелей. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали значительно меньшего увеличения - на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн б/с.

Тем не менее "бычий" тренд на нефтяном рынке поддерживается снижением запасов нефти на терминале в Кушинге, запасов бензина и дистиллятов в целом. Запасы на терминале в Кушинге, нефть из которых продается на рынке, за неделю уменьшились на 33,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,96 млн баррелей (аналитики ожидали роста на 600 тыс. баррелей) и составили 223,11 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 24 тыс. баррелей (прогноз аналитиков - снижение на 1,1 млн баррелей), до 129,31 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг составила $83,64 за баррель, что на 0,55% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,85 за баррель, что на 0,51% выше итогового значения предыдущей сессии. Стоимость нефти достигла многолетних максимумов и продолжает расти из-за возросшего спроса на фоне развернувшегося энергетического кризиса в Европе и странах Азии, а также ограниченного предложения на рынке. При этом международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном обзоре по рынку нефти увеличило прогноз глобального спроса на нефть на этот и следующие года на 170 тыс. б/с и 210 тыс. б/с соответственно.

Комментарии аналитиков

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в четверг рубль укреплялся вместе с большинством валют emerging markets, получая поддержку с западных фондовых площадок и рынка нефти. Вышедшие накануне данные по инфляции в США и публикация "минуток" ФРС в целом оправдали ожидания инвесторов, мировые рынки успокоились и в четверг демонстрировали рост "аппетита" к риску. Росли основные фондовые индексы в США и Европе, цены на нефть и валюты emerging markets против доллара. На развивающихся рынках исключение составляла лишь турецкая лира, вновь подпавшая под давление кадровых потрясений в ЦБ Турции. Свою роль в сегодняшнем укреплении рубля сыграл и геополитический фактор, в частности, в СМИ снова подтвердилась информация о том, что администрация Джо Байдена не планирует вводить санкции против "Северного потока - 2". Публикация в четверг данных по рынку труда в США (число первичных заявок на получение пособий по безработице за прошлую неделю оказалось ниже ожиданий и отметки в 300 тыс.) не оказала значимого влияния на движение валютного рынка".

"Внешний фон для российских активов складывался в четверг умеренно позитивным. Инфляция в США выросла до 5,4% в сентябре, превысив консенсус-прогноз на 0,1 процентного пункта. При этом сворачивание программы количественного смягчения может начаться уже в этом году. Нефтяные котировки растут - рынок позитивно отреагировал на новость об увеличении спроса в Индии, третьем по величине импортере, на 19% год к году в сентябре. Благодаря сохранению высоких цен на нефть, ослаблению индекса доллара и успешному проведению аукционов по размещению ОФЗ накануне российская валюта уверенно держится крепче уровня 72 руб./$1. При этом краткосрочный диапазон для рубля в паре с долларом - 71,2-71,9 руб./$1", - считает старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко.

В свою очередь аналитик Sberbank CIB Юрий Попов отмечает, что "рубль восстанавливается после избыточного падения накануне. Вчера данные по инфляции в США оказались выше ожиданий, а протокол последнего заседания ФРС подтвердил, что с ноября регулятор собирается ежемесячно сокращать покупки активов на $15 млрд. Тем не менее доллар глобально подешевел, а доходности US Treasuries снизились. Видимо, рынки опасались, что инфляция в США окажется более высокой, а протокол заседания ФРС будет выдержан в более "жесткой" манере. Сегодня рубль дорожает, поддерживаемый растущими ценами на нефть. Сырьевые товары, вероятно, продолжат расти в цене в ближайшие дни, и рубль восстановится еще больше".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 15 октября на 7,31 копейки, до 71,7846 руб./$1, и повысил курс евро на 33,19 копейки, до 83,3347 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 17,64 копейки по отношению к среде и составил 71,6675 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 27,3 копейки и составил 71,6296 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 860,478 млн, из которых $631,613 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 228,865 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 25,23 копейки, до 83,2419 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился всего на 0,53 копейки и составил 83,1005 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR640,888 млн, из которых EUR217,845 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,043 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов умеренно подросли 14 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 5 базисных пунктов – до 6,93% годовых, а по кредитам на семидневный срок – на 7 базисных пунктов, до 7,05% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца увеличилась в четверг на 4 базисных пункта – до 7,77% годовых, а ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев подросли за день на 5 базисных пунктов – до 7,38% и 7,82% годовых соответственно.