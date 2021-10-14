ВС изучит вывод 500 млн руб. АСВ из Пробизнесбанка перед отзывом лицензии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ разберется в обстоятельствах возврата Агентству по страхованию вкладов (АВС) 500 млн рублей из Пробизнесбанка за пять дней до отзыва у него лицензии. Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел. Судья Ирина Букина обратила внимание на аргументы кассационной жалобы о том, что АСВ оспаривало перечисление денег другим клиентам банка, а свои в конкурсную массу возвращать не стало, да и вообще не могло не знать о грядущем банкротстве.

500 млн рублей, о которых идет речь, АСВ, согласно материалам дела, разместило на депозите в Пробизнесбанке 5 февраля 2015 года сроком на шесть месяцев под 20% годовых. 5 августа, уже после того, как финансовые проблемы этой кредитной организации стали очевидными (30 июля был введен запрет на привлечение вкладов), средства были изъяты. Через два дня в Пробизнесбанк была введена временная администрация, а 12 августа кредитная организация лишилась лицензии.

Податели жалобы – кредиторы Пробизнесбанка АО "Судостроительный завод "Волга" и ООО "НЕО Инжиниринг" – считают, что сделка по возврату депозита должна быть признана недействительной, так как она совершена с целью получения преимущества перед другими кредиторами и, соответственно, причинения им вреда. Обосновывая это требование, заявители настаивают, что в момент возврата денег 5 августа АСВ должно было знать о финансовых трудностях Пробизнесбанка, предстоящем назначении временной администрации и отзыве лицензии.

"Введению временной администрации и отзыву лицензии у банка предшествует длительное наблюдение за кредитной организацией, проведение консультаций между агентством и Банком России о дальнейшей судьбе [проблемного] банка", - напоминают заявители (цитата по документу ВС РФ). Они отмечают также, что состав временной администрации подлежит предварительному согласованию, а назначена она была уже через день после возврата депозита.

Также юристы "Волги" и "НЕО Инжиниринга" обращают внимание и на нетипичность самой операции по возврату вклада. "Агентству должны были быть начислены проценты по ставке 20% годовых, то есть выплате подлежали еще 50 млн рублей, однако должник вернул агентству только сумму вклада, без процентов, что дополнительно подтверждает осведомленность агентства о плохом финансовом состоянии должника", - приводится позиция заявителей в материалах дела.

В этой связи "Волга" требовала в судах признать незаконным бездействие АСВ, которое выразилось в том, что оно не обращалось в суд с заявлением о признании недействительным возврата депозита, и предоставить заводу право на самостоятельное обращение в суд по этому поводу. Кроме того, "Волга" требовала взыскать с агентства убытки в размере 681,19 млн рублей, вызванные бездействием.

Отклоняя эти требования, Арбитражный суд Москвы и две вышестоящие инстанции сочли, что нет доказательств тому, что возврат агентству денежных средств преследовал цель причинить вред другим кредиторам. При этом среди прочего суды отметили, что картотека неисполненных платежных документов возникла после совершения сделки - 10 августа 2015 года.

Однако заявители возражают, что появление картотеки только 10 августа не удерживало АСВ от оспаривания других сделок, заключенных ранее этой даты. "Само агентство как конкурсный управляющий в рамках настоящего дела оспаривало сделки других клиентов банка, совершенные в эту же дату (5 августа - ИФ) и ранее, в связи с чем оно имело все основания оспорить и собственную сделку от 05.08.2015", - излагается в документе ВС РФ позиция "Волги" и "НЕО Инжиниринга".

Этот и другие доводы заявителей судья Букина сочла заслуживающими внимания. Заседание назначено на 25 ноября 2021 года.

Пробизнесбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".