Индекс S&P 500 показал максимальный подъем с марта

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний.

При этом индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный подъем с марта.

Также участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новую порцию статистических данных.

Протокол заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд.

"Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 36 тысяч - до 293 тысяч человек, минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 329 тысяч, а не 326 тысяч, как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем - на 8,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.

Акции Morgan Stanley подорожали на 2,5%. Один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 36%, выручку - на 26%.

Котировки акций Bank of America Corp. (BoFA) выросли на 4,5%. Чистая прибыль банка в третьем квартале 2021 года увеличилась на 58%, выручка - на 12%.

Рыночная стоимость Wells Fargo & Co. уменьшилась на 1,6%. Один из крупнейших американских банков в третьем квартале увеличил чистую прибыль и сократил выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги Citigroup Inc. подорожали на 0,8%. Американский банк в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 48%, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Акции UnitedHealth Group Inc. прибавили в цене 4,2%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в третьем квартале зафиксировала рост чистой прибыли на 28,8%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, компания также улучшила годовой прогноз.

Бумаги Domino's Pizza Inc. выросли на 0,3%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 21,5%, но получила выручку хуже прогноза.

Цена акций Walgreens Boots Alliance выросла на 7,4%. Американская аптечная сеть в четвертом квартале 2021 финансового года увеличила выручку на 12,8%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 534,75 пункта (1,56%) и составил 34912,56 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 74,46 пункта (1,71%) - до 4438,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 251,79 пункта (1,73%) и составил 14823,43 пункта.