Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,29-71,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,3 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,785 руб./EUR1 (+6,5 копеек к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,45 копеек к уровню закрытия 14 октября, до 76,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,46 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 54,97 копейки ниже официального курса.

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