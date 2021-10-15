Господдержка предприятий легпрома в 2022-24 гг. составит 6 млрд руб.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Объем господдержки в сфере легкой промышленности в 2022-2024 годы составит 2 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области со ссылкой на представителя Минпромторга РФ Ольгу Верховую.

Речь об этом шла в рамках форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0", который проходит в Иванове 14-15 октября.

По словам Верховой, уже в текущем году субсидирование части затрат на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств, распространяется и на финансирование текущей деятельности. Это позволяет получать субсидии за разноцелевые кредиты – например, на оплату услуг при производстве продукции, аренду помещения, закупку сырья и материалов и другие цели.

"Данная программа является антикризисной, пользуется большим спросом. Поэтому, объем выделенных средств составляет на текущий год - 500 млн рублей, на 2022 год - уже 700 млн рублей", - цитирует пресс-служба Верховую.

Единая лизинговая субсидия – относительно новый инструмент поддержки и основной драйвер техперевооружения и модернизации в отрасли, считают в Минпромторге. На 2021-2023 годы на эти цели ежегодно предусмотрено 630 млн рублей. Ольга Верховая отметила, что Минпромторг формирует реестр получателей субсидии по итогам квалификационного отбора. Отбор на следующий год стартует в марте 2022 года. Еще один вид субсидии – возмещение части затрат на производство пряжи и смесовой ткани с содержанием льна также впервые введен в 2020 году. Доступ к этой программе планируется расширить, поскольку она направлена на импортозамещение и формирование стабильного российского рынка льносодержащей продукции.

В 2020 году предприятиям Ивановской области была оказана федеральная господдержка более чем на 1 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. Так, единовременную скидку в размере 50% цены приобретения оборудования при уплате авансового лизингового платежа получили 7 предприятий на 432 млн рублей. Пяти компаниям субсидированы кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 160 млн рублей. Два предприятия – участники комплексной программы поддержки производства изделий из льна получили поддержку на сумму 47 млн рублей. Почти 370 млн рублей – льготные займы Фонда развития промышленности. Кроме того, по решению президента и правительства РФ в рамках антикризисных мер, связанных с пандемией, предприятиям отрасли был предоставлен доступ к получению кредита под 2% годовых с последующим списанием при сохранении занятости. Всего в Ивановской области в рамках этой программы по всем отраслям выдано свыше 2 тыс. кредитов на сумму почти 4 млрд рублей.

Всероссийский форум легкой промышленности традиционно проводится для подведения итогов работы отрасли, обсуждения ключевых вопросов и проблем и совместного поиска их решения, а также для определения новых направлений развития отечественного легпрома. Ежегодно участниками форума становятся представители федеральных и региональных органов власти, российских предприятий текстильной и легкой промышленности, отраслевых объединений, профильных научно - исследовательских центров, консалтинговых компаний, бизнес-сообщества, банковских структур.

Всероссийский форум легкой промышленности проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского местом проведения форума впервые стал город Иваново. В 2021 году Ивановская область стала площадкой мероприятия в третий раз.

Ивановская область считается текстильной столицей страны, здесь сосредоточено более 2,7 тыс. производственных предприятий. На территории региона создана ОЭЗ "Иваново" с основной специализацией в сфере текстильного производства, где будут размещены предприятия легкой промышленности с производством на основе современных технологий.