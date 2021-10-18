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Путин пообещал Подмосковью 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделит Подмосковью дополнительно 10 млрд рублей на строительство новых дорожных развязок, сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву президент Владимир Путин.

По словам президента, в Подмосковье до сих пор остаются "проблемные точки", связанные с дорожным движением.

Воробьев сообщил, что работа по проблемным точкам уже ведется, в том числе в рамках концессионных соглашений.

"Мы реализуем ряд концессионных проектов, в частности, у нас есть проект - дублер Егорьевского шоссе, самого загруженного и самого старого. И федеральный проект, который реализуется, "Москва - Казань" - тоже скажется на Подмосковье, для нас он тоже очень важен", - отметил губернатор.

Он также подчеркнул важность проекта Центральной кольцевой дороги, которая уже начала работать в полном объеме и по которой есть договоренность с правительством сделать самые опасные участки бессветофорными.

Московская область Андрей Воробьев Владимир Путин ЦКАД

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