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"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2", сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

На пресс-конференции в Киеве он заявил, что основная позиция компании в том, что "Северный поток 2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству".

Витренко напомнил, что Украина является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности приобретает значительные объемы на рынках ЕС, и заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Поэтому сертификация оператора "Северного потока 2" нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в частности на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийских рынках.

"Подчеркну, вопрос не только в том, что Украина как транзитная страна страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Мы отмечаем, что есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона", - отметил он.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. В "Газпроме" говорили о намерении начать поставку газа по новой магистрали еще в 2021 году, оценив потенциальный объем поставок до конца года в 5,6 млрд куб. м.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

18 октября оператор стройки Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к работе.

Нафтогаз Украина Юрий Витренко Северный поток 2

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