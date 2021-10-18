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Михельсон усомнился в идее скорого создания "газового ОПЕК"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - - Идея создания "газового ОПЕК" вряд ли реализуется в ближайшие десять лет, хотя рациональное зерно в регулировании рынка странами-производителями есть, считает глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он усомнился, что крупнейшие страны-производители СПГ в мире - Катар, США, Австралия и Россия - смогут договариваться об ограничении производства или своповых поставках.

"Про газовый ОПЕК, я не думаю, что в ближайшие десять лет можно об этом говорить. Все-таки есть эти три центра на сегодняшний день - Австралия, Америка, Катар, мы. Я считаю, что будет конкуренция, и слава богу", - сказал Михельсон, отметив, что слишком высокие цены на газ, как сейчас, приведут к снижению странами-потребителями его доли в энергобалансе.

По словам главы "НОВАТЭКа", в Катаре (крупнейший производитель СПГ в мире) понимают, что газ - это промежуточный продукт в рамках энергоперехода к ВИЭ и водороду, и что пока есть запасы газа, их нужно монетизировать.

НОВАТЭК Леонид Михельсон ОПЕК Катар Австралия США

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