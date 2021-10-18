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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Создатель ракет для С-300 Светлов скончался на 87-м году жизни

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генеральный конструктор АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени академика Грушина", создатель зенитных ракет Владимир Светлов умер в понедельник, сообщил концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов. Он внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Под руководством Владимира Григорьевича и при его непосредственном участии были разработаны известные сверхнадежные зенитные управляемые ракеты, которые получили широкое признание и высокие оценки как в России, так и за рубежом", - сообщили в пресс-службе.

С 2006 года Светлов занимал должность заместителя генерального директора - генерального конструктора АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Факел" имени академика П.Д. Грушина". В 1980 году за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300А был удостоен Государственной премии СССР, а в 1997 году за разработку ракеты 51Т6 для ПРО Московского промышленного района - Государственной премии Российской Федерации.

"Это тяжелейшая для всех нас утрата. Владимир Григорьевич, несомненно, был ученым с мировым именем и авторитетнейшим конструктором в сфере ракетостроения. Его достижения, колоссальный опыт и глубокие знания получили высочайшую оценку руководства страны", - заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, чьи слова привели в пресс-службе.

Машиностроительное конструкторское бюро Факел Владимир Светлов Алмаз-Антей

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