Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Фондовые индексы Европы снизились в понедельник на фоне статданных из Китая

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в понедельник снижением, последовав за азиатскими индексами.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,5% и составил 467,04 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,72%, французский CAC 40 - на 0,81%, итальянский FTSE MIB - на 0,83%. Британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 потеряли 0,42% и 0,68% соответственно.

Давление на рынок в том числе оказали статданные из Китая, указавшие на замедление темпов роста второй по величине экономики в мире на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости. Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Трейдеры продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. Успешный старт и превзошедшие ожидания экспертов результаты толкали вверх европейские рынки на прошлой неделе.

Тем не менее аналитики Deutsche Bank ожидают, что прибыли компаний в Stoxx 600 c учетом сезонных колебаний за минувший квартал сократились примерно на 18%.

"Снижение частично вызвано замедлением макроэкономического роста в целом, но также и отдельными факторами, влияющими на финансовый и автомобильный секторы", - отмечается в докладе группы экспертов Deutsche Bank.

Котировки акций нидерландской Philips, выпускающей потребительские товары и медицинское оборудование, упали на 3,1%. Компания в третьем квартале сократила выручку на 16,5% из-за проблем в глобальных цепочках поставок и ухудшила прогноз на год.

Бумаги шведского банка Avanza Bank Holding подешевели на 1,6% после публикации финансовых результатов, не оправдавших ожиданий аналитиков.

Капитализация бельгийской добывающей компании Umicore S.A. уменьшилась на 3,8%. Компания ухудшила годовой прогноз прибыли.

В то же время в лидеры роста в Stoxx 600 вышли акции британского онлайн-ритейлера THG, которые подскочили на 20,5%. CEO компании Мэтью Молдинг планирует отказаться от специальных акционерных прав для ускорения процесса премиум-листинга в Лондоне.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB IBEX 35

Новости

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Создатель ракет для С-300 Светлов скончался на 87-м году жизни

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Вырос спрос на авиадоставку грузов из Китая на фоне заторов в портах

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе

Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });