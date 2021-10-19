Фондовые индексы Европы снизились в понедельник на фоне статданных из Китая

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в понедельник снижением, последовав за азиатскими индексами.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,5% и составил 467,04 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,72%, французский CAC 40 - на 0,81%, итальянский FTSE MIB - на 0,83%. Британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 потеряли 0,42% и 0,68% соответственно.

Давление на рынок в том числе оказали статданные из Китая, указавшие на замедление темпов роста второй по величине экономики в мире на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости. Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Трейдеры продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. Успешный старт и превзошедшие ожидания экспертов результаты толкали вверх европейские рынки на прошлой неделе.

Тем не менее аналитики Deutsche Bank ожидают, что прибыли компаний в Stoxx 600 c учетом сезонных колебаний за минувший квартал сократились примерно на 18%.

"Снижение частично вызвано замедлением макроэкономического роста в целом, но также и отдельными факторами, влияющими на финансовый и автомобильный секторы", - отмечается в докладе группы экспертов Deutsche Bank.

Котировки акций нидерландской Philips, выпускающей потребительские товары и медицинское оборудование, упали на 3,1%. Компания в третьем квартале сократила выручку на 16,5% из-за проблем в глобальных цепочках поставок и ухудшила прогноз на год.

Бумаги шведского банка Avanza Bank Holding подешевели на 1,6% после публикации финансовых результатов, не оправдавших ожиданий аналитиков.

Капитализация бельгийской добывающей компании Umicore S.A. уменьшилась на 3,8%. Компания ухудшила годовой прогноз прибыли.

В то же время в лидеры роста в Stoxx 600 вышли акции британского онлайн-ритейлера THG, которые подскочили на 20,5%. CEO компании Мэтью Молдинг планирует отказаться от специальных акционерных прав для ускорения процесса премиум-листинга в Лондоне.