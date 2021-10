Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики.

В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности за третий квартал. На этой неделе о результатах в том числе сообщат Netflix Inc., Johnson & Johnson Inc., United Airlines Holdings Inc., Procter & Gamble Co., Tesla Inc., Verizon Communications Inc. и International Business Machines Corp.

На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Давление на фондовый рынок США в понедельник в том числе оказали статданные из Китая.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР показали, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год.

Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Тем временем доходность 10-летних US Treasuries вновь поднялась до 1,627%. Рост доходности оказывает некоторое давление на акции технологических компаний в течение текущего года, пишет CNBC.

Объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы.

Это максимальное падение показателя с февраля текущего года.

Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

Акции Walt Disney Co. подешевели на 3,01% после того, как эксперты Barclays ухудшили оценку бумаг компании и спрогнозировали замедление темпов роста подписчиков ее стримингового сервиса.

Бумаги CDW Corp. выросли на 4,8%. Дистрибьютор компьютерных технологий купит предоставляющую технологические решения для бизнеса Sirius Computer Solutions Inc. у частной инвесткомпании Clayton, Dubilier & Rice за $2,5 млрд, говорится в пресс-релизе CDW Corp.

Цена акций Intel Corp. увеличилась на 0,02%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов хочет вернуть Apple Inc. в качестве клиента, но для этого компании нужно превзойти американского технологического гиганта в части производства чипов, сказал в интервью HBO главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер.

Котировки акций Amazon.com Inc. выросли на 1,1%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует нанять 150 тыс. сезонных работников в США, намереваясь увеличить количество персонала с приближением праздничного сезона.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник опустился на 36,15 пункта (0,1%) и составил 35258,61 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 15,09 пункта (0,34%) - до 4486,46 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 124,47 пункта (0,84%) и составил 15021,81 пункта.