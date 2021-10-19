Вложения России в US Treasuries в августе почти не изменились

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в августе снизились на $2 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $4,004 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец августа РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $203 млн против $305 млн месяцем ранее. Вложения в долгосрочные бумаги, напротив, выросли до $3,801 млрд с $3,701 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Япония в августе осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 27-й месяц подряд, нарастив вложения на $9,6 млрд относительно июля - до $1 трлн 319,8 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель UST на $21,3 млрд - до $1 трлн 47 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($569 млрд), четвертую - Ирландия ($326,1 млрд), пятую - Швейцария ($294,7 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Люксембург, Каймановы острова, Бразилия, Франция и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в августе повысился на $12,8 млрд и составил $7 трлн 555,8 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 240,3 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.