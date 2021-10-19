Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка слабеет, а евро укрепляется на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения американской валюты.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,09-71,25 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,1225 руб.(-16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,83 руб. (+13 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,22 коп. к уровню закрытия 18 октября, до 76,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,89 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 37,08 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару, но незначительно снижается к евро на старте торгов 19 октября, отыгрывая их динамику на рынке Forex.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,29 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,48 за баррель, что на 0,05% выше уровня на закрытие рынка 18 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,81%, китайский CSI 300 - на 0,94%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики.

В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности за третий квартал. На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания.

Давление на фондовый рынок США в понедельник в том числе оказали статданные из Китая. Данные Государственного статистического управления КНР показали, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости. ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось.

Тем временем доходность 10-летних US Treasuries вновь поднялась до 1,627%. Рост доходности оказывает некоторое давление на акции технологических компаний в течение текущего года.