ВТБ Капитал выплатит $6,4 млн для урегулирования дела о кредитах Мозамбику

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" заплатит $6,4 млн для урегулирования претензий, связанных с предоставлением кредитных ресурсов госструктурам Мозамбика, говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"ВТБ Капитал" согласился выплатить указанную сумму, не признавая и не отвергая выводы SEC относительно допущенных нарушений, сказано в сообщении комиссии.

Гораздо более крупные суммы предстоит выплатить другому организатору этих кредитов - швейцарскому Credit Suisse, следует из сообщения SEC. В сумме он выплатит около $475 млн властям США и Великобритании, сказано в релизе.

В апреле 2016 года Международный валютный фонд сообщил, что власти Мозамбика скрыли от МВФ информацию относительно гарантированных государством обязательств на сумму более $1 млрд. Директор африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе тогда заявила, что эти средства Мозамбику предоставили Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 году выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих бумаг в марте 2016 года на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения.

Ситуация вызвала беспокойство владельцев суверенных бондов Мозамбика: появление новых обязательств у страны, бюджет которой страдал от падения цен на основные экспортные товары, снижало их шансы на своевременное обслуживание долга. Тогда газета Wall Street Journal сообщала, что британский регулятор начал проверку в отношении Credit Suisse и ВТБ, которые могли нарушать правила раскрытия инвесторам информации о кредитах на $1 млрд.

В 2017 году Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Минюст США и ФБР расследуют роль Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas в сделках по привлечению Мозамбиком $2 млрд долговых обязательств. Эти сделки, которые американские власти изучают на предмет возможной коррупционной составляющей, оказались в фокусе внимания в 2016 году, когда о них впервые сообщила WSJ. С тех пор расследование в части нарушений законодательства о ценных бумагах вели финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии. Следователи ФБР планировали выяснить, способствовали ли банки коррупции, помогая чиновникам из Мозамбика присвоить средства, привлеченные в результате размещения долговых обязательств.

"В своем постановлении SEC прямо признает, что ВТБ не знал и не участвовал в коррупционной схеме, организованной рядом представителей властей республики Мозамбик и другими лицами. SEC также не обнаружила, что ВТБ участвовал в умышленных неправомерных действиях или мошенничестве", - заявила пресс-служба ВТБ, комментируя заявление американского регулятора.

Как заявили в российском банке, в ходе расследования SEC пришел к выводу, что ВТБ якобы не раскрыл полной информации в рамках одной сделки - организации обмена выпуска облигаций компании Ematum на суверенные еврооблигации в 2016 году. Материалы, подготовленные в рамках размещения, содержали вводящие в заблуждение заявления со стороны республики Мозамбик, а ВТБ не предотвратил отсутствие полной информации, описывает банк претензии SEC. В частности, в материалах не были указаны истинный характер задолженности Мозамбика и роль ВТБ как кредитора в двух предыдущих сделках.

Постановление SEC "признает сложность ситуации", в которой оказался ВТБ в связи с действиями должностных лиц Мозамбика во время сделки по обмену евробондов Ematum, вследствие которых сам банк был введен в заблуждение официальными лицами африканского государства, отмечает пресс-служба кредитной организации. "Ни ВТБ, ни кто-либо из сотрудников группы не были обвинены министерством юстиции США в уголовном преступлении. В сегодняшнем постановлении SEC также не предъявила никаких обвинений сотрудникам ВТБ", - подчеркивают в банке.

Объявленное сегодня мировое соглашение означает завершение расследования SEC в отношении роли ВТБ в мозамбикских сделках, заявили в банке.

"ВТБ на протяжении многих лет активно содействует расследованиям данной ситуации. Кроме того, в течение многих лет ВТБ предпринимал попытки наладить сотрудничество с правительством Мозамбика и найти конструктивное решение относительно задолженности страны. До сих пор эти усилия не увенчались успехом. Поэтому в 2020 году ВТБ возбудил иски в английских судах о взыскании причитающихся группе сумм. ВТБ рассчитывает на их удовлетворении", - заявили в пресс-службе банка.

Кредит Mozambique Asset Management (MAM, государственный фонд Мозамбика) в объеме $535 млн был выдан в 2014 году под госгарантии, однако уже в 2016 году фонд не смог осуществить плановый платеж в размере $178 млн. ВТБ заявлял, что для него предпочтительным вариантом остается согласованная реструктуризация кредита, но после трех лет переговоров, которые не привели к конкретным результатам, банк должен рассматривать все возможные варианты для решения вопроса по непогашенной задолженности.

В конце декабря 2019 года ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против государственной компании Мозамбика. Рассмотрение дела до сих пор не завершилось.