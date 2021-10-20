"Росгеология" возобновит работы по госконтрактам на шельфе с 2023 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Росгеология" возобновит работы по госконтрактам на шельфе только с 2023 года, сообщил РБК глава компании Сергей Горьков.

По его словам, в 2021 году у компании не было госконтрактов по разведке шельфа, которых прежде было много, и их не будет в 2022 году.

"Это существенная проблема, потому что мы вынуждены содержать в простое суда. Я считаю, что единственный выход из этого - создание госпрограммы, которая обеспечила бы планомерную загрузку судов и последовательное геологическое изучение шельфа", - отметил он.

"В геологии невозможно взять и найти полезное ископаемое, нужен цикл от пяти до десяти лет. Если цикл ломается, вам приходится начинать все сначала, особенно в труднодоступных местах, где мобилизация людей и техники требует минимум полгода. Чтобы подготовить бурение глубокой скважины в удаленном месте, мы строим сотни километров дорог и тащим иногда до 5 тысяч т оборудования - зачастую водным путем или вертолетами, где-то используем зимники", - подчеркнул Горьков.